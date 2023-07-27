Экс-глава Алтая Александр Карлин осенью покинет Совет Федерации

Александр Карлин возглавлял Алтайский край в 2005-2018 годы Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывший глава Алтайского края Александр Карлин после губернаторских выборов в сентябре этого года покинет Совет Федерации. Он не вошел в число кандидатов в сенаторы, сообщает «Коммерсант».

В списке кандидатов, который представил ныне действующий губернатор края Виктор Томенко: депутат Госдумы Иван Лоор, председатель алтайской Общественной палаты Юрий Шамков и представитель губернатора в АКЗС Наталья Кувшинова

Напомним, Александр Карлин возглавлял Алтайский край в 2005-2018 годы.

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