Алтайский губернатор встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным

Встреча состоялась 26 июля Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Алтайский губернатор Виктор Томенко 26 июля встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщили в правительстве региона.

Глава края, в частности, рассказал о развитии социальной сферы и экономики, разных проектах, которые реализуются в регионе, и о решении задач. Также Виктор Томенко поблагодарил председателя правительства за федеральную поддержку.

- После нашего запроса о нехватке транспорта для медиков удалось закупить 48 автомобилей скорой помощи и 15 передвижных ФАПов. Это самое масштабное поступление автомобилей для медиков за последние годы, - привел один из примеров губернатор.

Он также попросил поддержки Михаил Мишустина в решении вопроса по модернизации водоснабжения.

- Вода в крае жесткая. Нужно применять современные системы очистки, ремонтировать и строить новые сети, заниматься бурением скважин. На работы необходимо дополнительно около 200 млн рублей, - пояснил Виктор Томенко.

Премьер-министр дал соответствующие поручения.