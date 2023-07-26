Работы в районе ул. Пионеров были оперативно проведены и к 20:00 часам подача горячей воды возобновится Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле при запуске теплосетей после планового отключения горячей воды произошли аварии на двух участках. Были повреждены сети в районе ул. Пионеров, 24 и пр. Калинина, 3. Об этом сообщает СГК.

Из-за повреждения теплосети прекращена подача горячей воды в 205 многоквартирных домов. Работы в районе ул. Пионеров были оперативно проведены и к 20:00 часам подача горячей воды возобновится для потребителей в районе ВРЗ.

Ремонт повреждений на проспекте Калинина связан с рядом сложностей, из-за имеющихся здесь коммуникаций. Рядом с теплотрассой находится газопровод. Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду потребителям в кратчайшие сроки.

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