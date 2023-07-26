В Барнауле с последним словом в суде выступил Константин Падун, обвиняемый в убийстве бывшей жены

Константин Падун выступил с последним словом Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Константин Падун обвиняется в убийстве своей бывшей жены, которое вызвало широкий общественный резонанс. Утром 26 июля в суде он выступил с последним словом. Об этом сообщает ИА «Амител».

Сообщается, что в своем последнем слове обвиняемый сказал, что сожалеет о случившимся и хотел бы скорее вернуться к детям. При этом источник сообщает, что за полгода Константин Падун не интересовался, как живут его дети. Кроме этого, обвиняемый в последнем слове пожаловался, что от него отвернулись все друзья и знакомые, кроме некой женщины.

Напомним, что, по официальной версии, Константин Падун убил свою бывшую жену и спрятал ее тело в начале января 2023 года. После этого он старался замаскировать убийство под исчезновение. Однако сознался и сам указал место, где спрятал тело.

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