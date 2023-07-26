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НовостиОбщество26 июля 2023 4:54

Дождливая погода с грозами установится в крае в конце недели

С 27 июля в регионе местами пройдут дожди и грозы
Александр Коровниченко
27 июля в регионе местами выпадут осадки: дожди и грозы

27 июля в регионе местами выпадут осадки: дожди и грозы

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае изменится погода. С 27 июля в регион придут дожди и грозы. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

Так, 27 июля в регионе местами выпадут осадки: дожди и грозы. При этом в Барнауле будет преимущественно без осадков.

28 июля дождливая погода сохранится. Так, в регионе сохранится вероятность гроз, при которых местами пройдут сильные дожди. В Барнауле также выпадут осадки. В начале дня пройдут кратковременный дождь, возможна гроза.

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