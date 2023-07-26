Алтайские предприниматели стали чаще брать кредиты под поручительство фонда МСП

Фото управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

С начала текущего года предприниматели получили больше 1,8 млрд рублей кредитных средств под поручительство Алтайского фонда малого и среднего предпринимательства. Как сообщает управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, спрос увеличился практически в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сумма выданных поручительств и привлеченных бизнесом кредитов тоже выросла. По сравнению с тем же периодом прошлого года она выросла почти в три раза. Всего было заключено 119 договоров на 721 млн рублей.

- Такую динамику мы объясняем хорошими условиями, которые предлагали наши финансовые партнеры для кредитующихся предприятий - средневзвешенная ставка по портфелю прогарантированных фондом кредитов составила 7,76 % годовых, это почти вдвое меньше, чем средняя рыночная ставка по кредитам для сектора МСП, - отметил директор НО «Алтайский фонд МСП» Антон Слободчиков.

Фото управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

Также Фонд предлагает предпринимателям свои льготы. Так, с марта и до конца года для большинства направлений деятельность действует минимальная ставка вознаграждения – всего 0,25%. И даже несмотря на все сложности, связанные с ведением бизнеса и колебаниями валютных курсов, бизнесмены продолжают инвестировать. Известно, что больше трети кредитов, которые поддержал Фонд, были направлены на инвестиционные затраты.

Кстати, в этом году Фонд увеличил максимальную сумму поручительства в два раза 0 до 50 млн рублей. Также увеличился возможный срок поручительства – до 10 лет. Тем, кто берет кредит в режиме совместных гарантийных продуктов с АО «Корпорация «МСП», применяют сниженные требования к залогу со стороны заемщика - до 15% от размера привлекаемого кредита/займа.

Справка КП

Узнать более подробную информацию об услугах и продуктах Алтайского фонда МСП можно:

- по телефону 8-800-222-83-22,

- на официальном сайте мойбизнес22.рф,

- по адресу: улица Мало-Тобольская, 19;

- в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры по адресу: ул. Молодежная, 26, по тел.: 24-24-82, на сайте https://altsmb.ru.