Три человека претендуют на пост сенатора от Алтайского края

Сейчас Наталья Кувшинова - представитель губернатора и краевого правительства в АКЗС Фото: Олег УКЛАДОВ

Пост сенатора от Алтайского края в Совете Федерации предположительно освободится после 10 сентября. На этот пост претендуют три человека. Об этом сообщает «Толк».

При подаче документов для регистрации в качестве кандидата в губернаторы Алтайского края каждый кандидат подает список из трех человек на пост сенатора в Совет Федерации. Ранее сообщалось, что действующий сенатор Александр Карлин не будет оставаться на посту после выборов 10 сентября.

Официальных комментариев по списку кандидатов на пост сенатора, которых предложил Виктор Томенко, не было. Но по данным «Толка» в списке якобы указаны: представитель губернатора и правительства региона в АКЗС Наталья Кувшинова, депутат Госдумы Иван Лоор, председатель Общественной палаты края Юрий Шамков.

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