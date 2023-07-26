В Барнауле убрали несанкционированную свалку на ул. Власихинской

26 июля была ликвидирована свалка по адресу: ул. Власихинская, 51а Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Железнодорожном районе Барнаула идут работы по уборке несанкционированных свалок. 26 июля была ликвидирована свалка по адресу: ул. Власихинская, 51а. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы по уборке незаконных мест сброса мусора идут в рамках муниципального контракта. К ликвидации свалки на ул. Власихинской, 51а, приступили 5 июля и закончили работы 26 июля.

В ближайшее время подрядчик приступит к уборке других подобных свалок мусора. Планируется очистить территории по адресам: ул. Кирсараевская, 199 и ул.Новороссийская, 69а.

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