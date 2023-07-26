Уборочная кампания началась в Алтайском крае

В крае идет выборочный обмолот яровых культур. Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

В Алтайском крае началась уборочная кампания. В хозяйствах региона уже собрано более 400 тонн зерна. Также продолжается кормозаготовительная кампания. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Виктор Томенко.

Уборочная кампания началась на Алтае. Так, в Баевском, Хабарском и других районах началась уборка озимых культур. В Троицком районе начали убирать лен-долгунец. Также идет выборочный обмолот яровых культур. Посевные площади в регионе на таком же уровне, как и в прошлом году – 5,4 млн гектар.

Кроме этого, в регионе идет и кормозаготовительная кампания. На данный момент в крае от необходимого уровня заготовили 23% сена и 36% сенажа. Губернатор подчеркнул, что в степную зону региона направлены специалисты минсельхоза, где традиционно возникают трудности с заготовкой кормов из-за засухи. При необходимости аграриям окажут меры поддержки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«День сибирского поля-2023»: более 300 участников, инновации и круглые столы

Алтайский форум «День сибирского поля-2023» посетят аграрии со всей страны (подробнее)