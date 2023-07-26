Синоптики прогнозируют теплую и ясную погоду в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 26 июля синоптики прогнозируют теплую и ясную погоду. Осадков не ожидается. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

В Алтайском крае 26 июля днем столбики термометров покажут температуру от +26 до +31 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер с западного направления со скоростью 2–7 метра в секунду с возможными порывами до 13 метров в секунду.

В Барнауле 26 июля температуру воздуха составит от +26 до +28 градусов. Осадки также не ожидаются. Ветер с западного направления со скоростью 2–7 метра в секунду.

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