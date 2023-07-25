В Белокурихе спасатели помогли женщине с травмой ноги

Пострадавшую эвакуировали Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В алтайском городе-курорте Белокуриха оказали помощь травмированной женщине. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, она получила травму на горе «Круглая».

Женщина не могла самостоятельно идти, поэтому на место вызвали бойцов 46-ой пожарно-спасательной части. Они транспортировали женщину с помощью спинального щита и передали ее медикам скорой помощи.

- Спасатели напоминают: будьте крайне осторожны при нахождении в природной среде! – отметили в МЧС.