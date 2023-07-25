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НовостиПроисшествия25 июля 2023 8:40

Пассажир выпал из автобуса в Барнауле

Полиция проводит проверку
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Автобус

Автобус

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 25 июля из автобуса выпал пассажир. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, по данному факту в настоящее время проводится проверка.

По данным ведомства, авария произошла 25 июля в 10:20 по местному времени в районе дома №131В по проспекту Красноармейскому. Предварительно удалось установить, что мужчина 1955 года рождения выпал из салона автобуса №60, которым управлял водитель 1987 года рождения. Пассажир упал в момент, когда транспорта отъезжал от автобусной остановки.

В результате ДТП пострадавший получил травмы, его доставили в больницу. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.