В палаточном лагере на Алтае произошел пожар из-за газовой плиты

Пожар в Светлом Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В палаточном лагере Алтайского края произошел пожар из-за отдыхающих. Туристы готовили еду на портативной газовой плитке, сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, все произошло возле села Светлое Завьяловского района на территории между соленым и пресным озерами. Когда туристы использовали газовый баллон, произошел выброс пламени, из-за чего загорелась трава. Когда на место прибыли спасатели, огонь уже распространился на значительной площади.

В ликвидации возгорания участвовали четыре спасателя и две автоцистерны, а также два добровольца из пожарной дружины и четыре человека из патрульно-маневренной группы сельсовета. В поле провели опашку, чтобы остановить распространение огня.

Пострадавших в результате ЧП нет. Виновника привлекли к административной ответственности в виде штрафа.