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НовостиПроисшествия25 июля 2023 6:41

Среди пострадавших в Горном Алтае туристов оказалось четверо детей

Всего пострадало 11 человек
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Всех пострадавших доставили в Чемальскую районную больницу

Всех пострадавших доставили в Чемальскую районную больницу

Фото: Олег УКЛАДОВ

25 июля утром в Горном Алтае перевернулся грузовик ГАЗ-66, который вез туристов на Каракольские озера. Службы, прибывшие на место ЧП, обнаружили, что всего пострадало 11 человек, из них 4 детей, один взрослый погиб, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Всех пострадавших везут в Чемальскую районную больницу.

Ранее мы писали, что на место должен был отправиться вертолет МИ-8, но он был возвращен, так как стало возможным доставить туристов до больницы наземным транспортом.

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