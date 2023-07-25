Алтайский школьник взял «серебро» на Международной олимпиаде по химии в Цюрихе

Российская команда. Фото: Минпросвещения РФ

Российские школьники завоевали три золотые и одну серебряную медаль на 55-й Международной химической олимпиаде в Цюрихе. Как сообщили в пресс-службе Минпросвещения России, среди победителей оказался алтайский школьник.

В Цюрихе (Швейцария) проходила 55-ая Международная химическая олимпиада. Ребята участвовали в очном формате, показывая свои практические и теоретические знания. Команду формировали по итогам сборов победителей всероссийского этапа олимпиады по химии.

По итогу золотые медали получили Никита Перов из Казани, Сергей Росляков из Москвы, Вадим Харисов из Уфы. А серебряную медаль получил Алексей Михеев из Алтайской средней общеобразовательной школы № 2.

- Мы видим, что в разных регионах нашей большой страны есть талантливые педагоги, которые смогли заинтересовать своих воспитанников химией, дать им системные знания и важные практические навыки. А их ученики, в свою очередь, сделали все, чтобы продемонстрировать высокий уровень знаний, – отметил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Руководил сборной профессор химфака МГУ Вадим Еремин.