Почти тысяча алтайских семей в 2023 году направили маткапитал на обучение детей

Выплата Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае с начала года почти тысяча семей направила материнский капитал на обучение детей. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на эти цели отделение соцфонда направило 29 млн рублей.

Маткапитал является действующей мерой поддержки семей. При рождении первенца родители получают 586,9 тыс. рублей, за второго малыша дают 775,6 тыс. рублей. Если сертификат уже оформляли на первого ребенка, то на второго получают уже 188,7 тыс. рублей. В этом году 952 семь направили средства на обучение детей в будущем.

К слову, выплату можно направить на обучение в любой организации - детсад, университет, курсы иностранного языка или вождения машины, уроки творчества и спорт. Главное, чтобы организация имела лицензию.