25 июля начнется массовый запуск воды после опрессовки на ТЭЦ-2 в Барнауле

Горячая вода Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 25 июля ожидается массовый запуск горячего водоснабжения. Как сообщили в пресс-службе СГК, испытания в контуре ТЭЦ-2 завершены.

В настоящее время специалисты устраняют выявленные повреждение. Всего было найдено 48 дефектов на магистральных и 74 на внутриквартальных сетях. Больше 50 повреждений уже устранили.

Оставшиеся дефекты влияют на подачу ресурса. Поэтому потребители поселка Восточный (улицы Кулагина и Маяковского). Жители этого района получат воду позже.

В компании уточнили, что рабочие трудятся в круглосуточном режиме. К работам просят отнестись с пониманием.