На берегу Алея в Рубцовске благоустроят парк-набережную

Проект. Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

В Рубцовске специалисты благоустроят парк-набережную на правом берегу реки Алей. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Заявка региона одержала победу на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской среды. Его проводил Минстрой РФ.

Общая стоимость проекта и его реализации — 143,3 млн рублей. В качестве федеральной поддержки Алтайский край получит большую часть средств - 110 млн.

В парке-набережной появятся зоны для занятий спортом, а также прогулок Кроме того, хотят обустроить летний кинотеатр и смотровую площадку. К реализации проекта планируют приступить уже в 2024 году.