Ушел из жизни известный алтайский врач Владимир Гамеев

Прощание с Владимиром Викторовичем пройдет 24 июля в Москве Фото: Вера Березовская

На 85-м году скончался заслуженный врач РСФСР Владимир Гамеев, хорошо известный не только в Алтайском крае, но и за его пределами, пишет минздрав региона.

Владимир Викторович родился 28 мая 1939 года в селе Верх-Камышенка Краснощековского района Алтайского края. Он окончил АГМУ, а затем три года работал хирургом в Родинской районной больнице. В 1967 году переехал в Рубцовск и трудоустроился в горбольницу № 1 на ту же должность. Через два года стал завотделением и проработал в этом медучреждении до выхода на пенсию.

При участии Владимира Викторовича на базе больницы открыли отделения анестезиологии и реанимации, детское хирургическое, гнойное хирургическое и отделение неотложной хирургической помощи.

За годы работы Владимир Гамеев внедрил более 40 операционных вмешательств из опыта других хирургических школ.

Прощание с Владимиром Викторовичем пройдет 24 июля в Москве. Известного врача похоронят на Троекуровском кладбище.