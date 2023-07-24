Суд по делу главы Алтайской краевой федерации бокса Тонояна закрыли от СМИ

Судья отклонил ходатайства представителей прессы о присутствии на заседании Фото: Олег УКЛАДОВ

Суд по уголовному делу главы Алтайской краевой федерации бокса Армена Тонояна пройдет в закрытом режиме, туда не пустят журналистов. Об этом пишет Толк.

Судья отклонил ходатайства представителей прессы о присутствии на заседании. Ранее против присутствия СМИ на суде высказался гособвинитель.

Прокурор, в частности, отметил, на заседании планируют использовать записи переговоров, являющихся доказательствами по уголовному делу. Присутствие журналистов могло бы привести к разглашению важной информации.

Напомним, Армена Тонояна задержали в июне прошлого года. Текущий процесс, по данным издания, посвящен уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).