В Алтайском крае задержали надругавшегося над девочкой мужчину

Возбудили уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском каре задержали 29-летнего мигранта, которого обвиняют в совершении иных действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Об этом сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

По данным следствия, все произошло вечером 19 июля в Ленинском районе краевой столицы. На улице мужчина совершил иные действия сексуального характера в отношении школьницы. Ребенок успел зайти в подъезд, а затем иностранец сбежал.

Когда мужчина узнал, что его ищут, то захотел покинуть страну по поддельному паспорту. Он попросил сотрудника миграционной службы за 65 тысяч рублей изготовить фальшивые документы. При передаче денег иностранца задержали сотрудники УФСБ по региону.

Иностранца заключили под стражу. Правоохранители возбудили уголовные дела и продолжают расставание.