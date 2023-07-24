Алтайские студенты отправились за практическими навыками в «Алтайэнерго»

Фото: пресс-служба «Россети Сибирь»

Проекту «Энергоотряд» уже 10 лет. Это отличная возможность для студентов профильных факультетов вузов и ссузов узнать об отрасли как можно больше. В энергоотряд записываются ребята, которые хотят почувствовать себя настоящими энергетиками. Это не обычная студенческая практика. Все энергоотрядовцы заключают срочный трудовой договор и помимо навыков и основ профессии получают еще и заработную плату.

Конечно, обязательно соблюдается техника безопасности. Ребята сдают экзамен и получают группы допуска по электробезопасности: 2 группу – студенты, впервые работающие в энергоотряде и 3 группу – их уже опытные коллеги. Познают азы профессии будущие энергетики под пристальным вниманием наставников – сотрудников компании.

В производственном отделении Кулундинские электрические сети работают 3 студента из Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ).

Фото: пресс-служба «Россети Сибирь»

«Ребята очень любознательные, хотят трудиться и стараются всему научиться. Уверен, что работа в энергоотряде пойдет им на пользу. Да и для нас они хорошее подспорье в горячую летную пору», – говорит главный инженер ПО КЭС Сергей Королев.

Конечно, энергоотрядовцы не поднимаются на опоры и не выполняют работу, требующую определенной квалификации. Они занимаются обходами линий электропередачи, подписывают опоры, крепят на энергообъекты предупреждающие знаки, оформляют оперативно-техническую документацию по обслуживанию и ремонту энергообъектов, измеряют нагрузки, снимают показания приборов учета, учатся работать в программных комплексах. А вместе с этим смотрят, как ведутся ремонты, реконструкция и техническое обслуживание энергообъектов.

«Про энергоотряд я слышала давно и как только «доросла» сразу записалась. Местом работы выбрала Кулундинский РЭС, потому что здесь я дома. Это, кстати, очень важно: мы можем выбирать, где хотели бы проходить практику. И многие ребята поехали домой. И с родителями повидаемся и энергетиками станем немного больше. На практике я работаю в подразделении транспорта электроэнергии. Свою дальнейшую жизнь хочу связать с отраслью не только потому, что я – дочь энергетика, а потому что мне это интересно и профессию эту я считаю очень важной и нужной», – говорит Амина Кузема, студентка Алтайского государственного технического университета.

Фото: пресс-служба «Россети Сибирь»

Сезон энергоотряда продлится до 11 августа. И эти 47 ребят придут 1 сентября в свои учебные аудитории уже немного другими: более опытными, более уверенными. А еще, мы точно знаем, что многих из них увидим в рядах энергоотряда 2024, а чуть позже – в числе сотрудников крупнейшей электросетевой компании Алтайского края и Республики Алтай.