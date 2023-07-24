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НовостиПолитика24 июля 2023 8:48

Министр экономразвития РФ Максим Решетников посетит Алтайский край

Он приедет с рабочим визитом
Герман Архаров
Максим Решетников

Максим Решетников

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министр экономического развития РФ Максим Решетников посетит Алтайский край в начале августа. Об этом сообщает Толк.

Известно, что это будет рабочий визит, который может состояться, ориентировочно, 5 августа. Максим Решетников посетит крупные инвестиционные площадки региона, а также проведет совещание по развитию туристического потенциала Алтайского края.

Вместе с главой региона Виктором Томенко министр экономического развития РФ поедет в Белокуриху и «Бирюзовую Катунь».

Ранее мы писали о том, что глава Минздрава России Михаил Мурашко приезжал в Алтайский край с рабочим визитом. В частности, он побывал в новом корпусе барнаульской поликлиники №14.