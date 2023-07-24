Барнаульца обманули на крупную сумму при покупке дачи

Мужчина внес предоплату Фото: Олег УКЛАДОВ

43-летний житель Барнаула хотел купить дачу через интернет, но наткнулся на мошенников и потерял 62 тысячи рублей. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Мужчина наткнулся на объявление о продаже дачного участка за 415 тысяч рублей на одном из сайтов. Позвонив по указанному номеру, барнаулец начал говорить с горожанином, представившимся Иваном. Он попросил предоплату 62 тысячи рублей, и житель краевой столицы перевел нужную сумму.

После подтверждения перевода и получения денег продавец перестал отвечать на звонки и сообщения. Барнаулец понял, что его обманули и обратился за помощью в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело, афериста ищут.

Жителей региона призывают быть бдительными, не переводить деньги незнакомцам и внимательно изучать сайты, на которых размещают объявления.