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НовостиОбщество24 июля 2023 7:53

Барнаульца обманули на крупную сумму при покупке дачи

Возбудили уголовное дело
Герман Архаров
Мужчина внес предоплату

Мужчина внес предоплату

Фото: Олег УКЛАДОВ

43-летний житель Барнаула хотел купить дачу через интернет, но наткнулся на мошенников и потерял 62 тысячи рублей. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Мужчина наткнулся на объявление о продаже дачного участка за 415 тысяч рублей на одном из сайтов. Позвонив по указанному номеру, барнаулец начал говорить с горожанином, представившимся Иваном. Он попросил предоплату 62 тысячи рублей, и житель краевой столицы перевел нужную сумму.

После подтверждения перевода и получения денег продавец перестал отвечать на звонки и сообщения. Барнаулец понял, что его обманули и обратился за помощью в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело, афериста ищут.

Жителей региона призывают быть бдительными, не переводить деньги незнакомцам и внимательно изучать сайты, на которых размещают объявления.