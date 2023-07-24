В Барнауле прошел открытый чемпионат по летнему биатлону

Фото: Алтайская федерация биатлона
На прошлой неделе на лыжной базе АлтГПУ прошел открытый чемпионат Барнаула по летнему биатлону среди юношей и девушек старшего и младшего возраста. Во время проведения соревнований использовались пневматические винтовки с дульной энергией менее 3 ДЖ.
Юные биатлонисты соревновались в двух возрастных категориях: 13 –14 лет и 9-12 лет. Первая категория ребят преодолевали дистанцию 2,5 км со стрельбой на четырех рубежах лежа и стоя.
Дети до 12 лет соревновались на дистанции 2 км со стрельбой на трех рубежах лежа.
На старт вышли биатлонисты из спортивных школ Бийского и Алтайских районов, а также воспитанники ГСОО «Барнаульская федерация биатлона». Всего было 45 участников.
Призы победителям и призерам обеспечила семья Екатерины и Виктора Линьковых и магазин спортивных товаров «Чемпион».
Результаты:
Возрастная группа 14-13 лет, юноши:
1 место - Беспаликов Евгений – ГСОО «Барнаульская федерация биатлона»;
2 место- Вашурин Иван - СШ Бийский район;
3 место - Самойлов Артем - СШ Алтайское.
Возрастная группа 14-13 лет девушки:
1 место - Лощинина Алиса СШ Бийский район;
2 место - Даньшина Диана СШ Бийский район;
3 место - Рассказова Полина СШ Бийский район.
Возрастная группа 12-9 лет, юноши:
1 место - Даньшин Константин СШ Бийский район;
2 место - Егоров Тихон ГСОО «БФБ»;
3 место - Пьянков Михаил СШ Бийский район.
Возрастная группа 12-9 лет, девушки:
1 место - Губарева Регина - ГСОО «Барнаульская федерация биатлона»;
2 место - Смирнова Анастасия СШ Бийский район;
3 место - Литвинова Арина СШ Алтайское.
Организаторы соревнований выражают благодарность, за помощь и поддержку в проведении соревнований Локтеву Сергею Александровичу, председателю АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая», Линьковым Екатерине и Виктору, Глумову Борису Германовичу, директору магазина «Чемпион», ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» за информационную поддержку.