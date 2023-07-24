В Барнауле пройдет семейный гастрономический фестиваль

Фестиваль пройдет в барнаульском парке «Изумрудный» Фото: Олег УКЛАДОВ

26 августа в барнаульском парке «Изумрудный» пройдет семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая». Продукцию представят более 50 производителей региона, рассказали организаторы.

Гости фестиваля смогут познакомиться с разнообразными продуктовыми брендами Алтайского края. Среди них сыры и молочная продукцию, мясо, рыба и многое другое. Участники познакомят жителей и гостей праздника с особенностями производства своей продукции, расскажут о ценностях компаний и их достижениях.

Также гостей ждет концертная программа и подарки, интерактивные зоны для детей и спортивных игр, лекторий с программой о принципах правильного питания, фотозоны и арт-объекты, зона самостоятельного приготовления блюд на огне и множество еды.