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НовостиОбщество24 июля 2023 6:34

В Барнауле пройдет семейный гастрономический фестиваль

Его проведут в парке «Изумрудный»
Герман Архаров
Фестиваль пройдет в барнаульском парке «Изумрудный»

Фестиваль пройдет в барнаульском парке «Изумрудный»

Фото: Олег УКЛАДОВ

26 августа в барнаульском парке «Изумрудный» пройдет семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая». Продукцию представят более 50 производителей региона, рассказали организаторы.

Гости фестиваля смогут познакомиться с разнообразными продуктовыми брендами Алтайского края. Среди них сыры и молочная продукцию, мясо, рыба и многое другое. Участники познакомят жителей и гостей праздника с особенностями производства своей продукции, расскажут о ценностях компаний и их достижениях.

Также гостей ждет концертная программа и подарки, интерактивные зоны для детей и спортивных игр, лекторий с программой о принципах правильного питания, фотозоны и арт-объекты, зона самостоятельного приготовления блюд на огне и множество еды.