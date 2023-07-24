Два одинаковых магазина построят на улице Ярных в Барнауле

Проект одобрили Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на улице Ярных планируют построить два одинаковых магазина. Проекты зданий презентовали на градсовете. Об этом пишет amic.ru.

В каждом из зданий по два этажа, площадь каждого – 931 «квадрат», а планировка свободная. У каждого из магазинов на улице Ярных заложено 15 машино-мест во дворе. Вдоль объектов появятся тротуары.

Участки, на которых могут появиться магазины пока заброшены. Неподалеку находятся неразмежеванные территории и перспективная площадка, где в будущем возможно строительство третьего магазина. Кроме того, в перспективе рядом с магазинами может появиться внутриквартальный проезд.

После обсуждений члены градсовета единогласно одобрили данный проект строительства двух магазинов.