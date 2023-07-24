Хоккейная команда из Алтайского края одержала победу на турнире в Китае

«Скиф Арена» Фото: Олег УКЛАДОВ

Детская хоккейной команда «Скифы -2014» из Алтайского края одержала победу на турнире в китайском Тяньцзыне. Об этом сообщают в группе Barnaul 22.

Воспитанники хоккейной школы «Скифы» победили китайскую команду Capitals со счетом 4:0.Тренеры ребят из Алтайского края - Сергей Абрамов и Всеволод Попов.

Ранее мы писали о том, что 24 марта в поселке Новые Зори торжественно открыли ледовый дворец «Скиф Арена». Общая площадь спорткомплекса составила 4 400 квадратных метров.