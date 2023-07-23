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НовостиОбщество23 июля 2023 10:42

Новая неделя в Алтайском крае начнется с дождей и града

также возможны порывы ветра до 15 метров в секунду
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Дождь в Алтайском крае

Дождь в Алтайском крае

Фото: Олег УКЛАДОВ

Новая неделя в Алтайском крае начнется с дождей и града. Как сообщают синоптики краевого ЦГМС, 24 июля в отдельных районах ожидается непогода.

В понедельник ночью прогнозируются кратковременные дожди, грозы и град в отдельных районах. Уром возможен туман. Температура воздуха не выше +16 градусов. Днем будет теплее - от +22 до +27 градусов. Дождливая погода в некоторых муниципалитетах сохранится. Ветер от пяти до 10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

В Барнауле ночью температура опустится до +12...+14 градусов. В начале ночи могут быть небольшие осадки, возможна гроза. Уже днем будет преимущественно без осадков. Температура воздуха +25...+27 градусов. Ветер западный от пяти до 10 метров в секунду.

Напомним, в крае до 24 июля действует штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности и аномально жаркой погоды.