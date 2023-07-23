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НовостиПроисшествия23 июля 2023 8:42

Мужчина погиб в жесткой аварии на трассе Барнаул-Новосибирск

Один из водителей выехал на встречную полосу
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Другие участники аварии получили травмы

Другие участники аварии получили травмы

Фото: Олег УКЛАДОВ

23 июля около семи утра на трассе Барнаул - Новосибирск произошло смертельное ДТП. Как сообщают в паблике «Инцидент Барнаул», погиб мужчина.

Трагедия произошла на 57-ом километре Чуйского тракта. По данным Госавтоинспекции, 28-летний водитель Toyota Prius наехал на препятствие и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Mitsubishi Outlander. После этого вторая иномарка врезалась в опору уличного освещения.

40-летний пассажир Toyota погиб от полученных травм, остальные люди травмированы, но живы.