Мужчина погиб в жесткой аварии на трассе Барнаул-Новосибирск

Другие участники аварии получили травмы Фото: Олег УКЛАДОВ

23 июля около семи утра на трассе Барнаул - Новосибирск произошло смертельное ДТП. Как сообщают в паблике «Инцидент Барнаул», погиб мужчина.

Трагедия произошла на 57-ом километре Чуйского тракта. По данным Госавтоинспекции, 28-летний водитель Toyota Prius наехал на препятствие и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Mitsubishi Outlander. После этого вторая иномарка врезалась в опору уличного освещения.

40-летний пассажир Toyota погиб от полученных травм, остальные люди травмированы, но живы.