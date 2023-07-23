Названы имена победителей Шукшинского кинофестиваля-2023 на Алтае

Любовь Борисова. Фото: Михаил Литвинов/Правительство АК
В Алтайском крае назвали имена победителей Шукшинского кинофестиваля-2023. Гран-при XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля завоевал фильм якутского режиссера «Не хороните меня без Ивана», сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Победителей наградили на горе Пикет в селе Сростки во врем финала фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». Гостей праздника поприветствовал и губернатор края Виктор Томенко.
Лауреатов и обладателей Гран-при выбрали по трем номинациям. В основной программе игровых фильмов Гран-при «За лучший фильм» взял фильм «Не хороните меня без Ивана». Режиссеру Любови Борисовой вручили главную награду - колыванскую вазу из ревневской яшмы. Лучшей режиссерской работой признан фильм «Дневник поэта» Булата Юсупова. А за лучший сценарий диплом получил фильм «Туман» режиссера Натальи Гугуевой.
Остальные награды:
- «За лучшее исполнение мужской роли» - актер Никита Манец в фильме «У самого Белого моря»;
- «За лучшее исполнение женской роли» - актриса Валерия Репина в фильме «Туман»;
- «Лучшая операторская работа» - фильм «Далекие близкие»;
- «За лучшую продюсерскую работу» - фильм «Микулай»;
- «За лучший дебют» - фильм «У самого Белого моря»
- Специальный приз Губернатора Алтайского края - фильм «Доктор».
В программе документального кино победителем стал фильм «Оторванные». Спецприз за лучшее пластическое решение получила кинокартина «Святой архипелаг». Лучшей короткометражкой признана лента «Замкнутый круг», а лучшим полнометражным фильмом - «Между отчаянием и надеждой».
В программе короткометражных фильмов награды следующие:
- «Лучший игровой короткометражный фильм» - «Бебия, бабуа, Анзорик, я и мама»;
- «Лучшая режиссерская работа» - фильм «А»;
- «Лучшая операторская работа» - фильм «Ренессанс 20..г.».
Также были специальные награды:
- «За историческую правду» - фильм «Летчик»;
- «За яркое отражение темы семейных ценностей» - фильм «Красный, желтый, зеленый»;
- «Ты счастлив, когда ты смел и прав» - фильм «Прощания не будет».