Названы имена победителей Шукшинского кинофестиваля-2023 на Алтае

Любовь Борисова. Фото: Михаил Литвинов/Правительство АК

В Алтайском крае назвали имена победителей Шукшинского кинофестиваля-2023. Гран-при XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля завоевал фильм якутского режиссера «Не хороните меня без Ивана», сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Победителей наградили на горе Пикет в селе Сростки во врем финала фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». Гостей праздника поприветствовал и губернатор края Виктор Томенко.

Лауреатов и обладателей Гран-при выбрали по трем номинациям. В основной программе игровых фильмов Гран-при «За лучший фильм» взял фильм «Не хороните меня без Ивана». Режиссеру Любови Борисовой вручили главную награду - колыванскую вазу из ревневской яшмы. Лучшей режиссерской работой признан фильм «Дневник поэта» Булата Юсупова. А за лучший сценарий диплом получил фильм «Туман» режиссера Натальи Гугуевой.

Остальные награды:

- «За лучшее исполнение мужской роли» - актер Никита Манец в фильме «У самого Белого моря»;

- «За лучшее исполнение женской роли» - актриса Валерия Репина в фильме «Туман»;

- «Лучшая операторская работа» - фильм «Далекие близкие»;

- «За лучшую продюсерскую работу» - фильм «Микулай»;

- «За лучший дебют» - фильм «У самого Белого моря»

- Специальный приз Губернатора Алтайского края - фильм «Доктор».

В программе документального кино победителем стал фильм «Оторванные». Спецприз за лучшее пластическое решение получила кинокартина «Святой архипелаг». Лучшей короткометражкой признана лента «Замкнутый круг», а лучшим полнометражным фильмом - «Между отчаянием и надеждой».

В программе короткометражных фильмов награды следующие:

- «Лучший игровой короткометражный фильм» - «Бебия, бабуа, Анзорик, я и мама»;

- «Лучшая режиссерская работа» - фильм «А»;

- «Лучшая операторская работа» - фильм «Ренессанс 20..г.».

Также были специальные награды:

- «За историческую правду» - фильм «Летчик»;

- «За яркое отражение темы семейных ценностей» - фильм «Красный, желтый, зеленый»;

- «Ты счастлив, когда ты смел и прав» - фильм «Прощания не будет».