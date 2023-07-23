Мужчина пострадал при столкновении двух легковушек в центре Барнаула

ДПС Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 23 июля в Барнауле столкнулись два легковых автомобиля. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, в результате аварии пострадал мужчина.

Авария произошла в 07:40 по местному времени на проспекте Ленина, 54. По предварительным данным, мужчина 1971 года рождения на автомобиле Renault при проезде перекрестка не уступил дорогу иномарке Škoda, который имел цветографическую раскраску и двигался с включёнными специальными световыми и звуковыми сигналами.

В результате удара водитель второй иномарки 1997 года рождения получил травмы. Ему оказали помощь в горбольнице №1, госпитализация не потребовалась. Полиция проводит проверку по данному факту.