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НовостиПроисшествия23 июля 2023 3:35

Мужчина пострадал при столкновении двух легковушек в центре Барнаула

Госпитализация ему не потребовалась
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
ДПС

ДПС

Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 23 июля в Барнауле столкнулись два легковых автомобиля. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, в результате аварии пострадал мужчина.

Авария произошла в 07:40 по местному времени на проспекте Ленина, 54. По предварительным данным, мужчина 1971 года рождения на автомобиле Renault при проезде перекрестка не уступил дорогу иномарке Škoda, который имел цветографическую раскраску и двигался с включёнными специальными световыми и звуковыми сигналами.

В результате удара водитель второй иномарки 1997 года рождения получил травмы. Ему оказали помощь в горбольнице №1, госпитализация не потребовалась. Полиция проводит проверку по данному факту.