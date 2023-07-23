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НовостиОбщество23 июля 2023 3:21

Больше трех кг наркотиков в мешках нашли у жителя Алтайского края

Он собирал их для личного употребления
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Наркотики мужчина хранил в мешках

Наркотики мужчина хранил в мешках

Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае полицейские изъяли более трёх килограммов марихуаны. Житель Советского района 1973 года рождения хранил у себя два мешка с растительным веществом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Полиция проводила антинаркотическую операцию под названием «Мак». В рамках операции у мужчины обнаружили растительное вещество, которое передали на экспертизу. Специалисты заключили, что в мешках находились наркотики.

- Подозреваемый рассказал, что заготовил наркосодержащие растения для собственного потребления, - отметили в полиции.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических веществ в крупном размере».