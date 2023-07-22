На Алтае мужчина на самокате похитил цифровую технику из магазина на 1 млн рублей

Подозреваемый в краже Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай разыскивается мужчина, который похитил цифровую технику из магазина на 1 млн рублей. Об этом сообщает региональное МВД.

Преступление было совершено ночью 21 июля около 03:05 часов. Неизвестный повредил дверь ТЦ «Горный» и проник в магазин цифровой техники. Оттуда он тайно похитило на общую сумму 1 миллион рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

В совершении данного преступления подозревается мужчина, который был одет в камуфлированный костюм зеленого цвета, такую же кепку. На лице у него была черная балаклава. Он передвигался на самокате.

Кроме того, полицейские просят откликнуться предполагаемого свидетеля совершенного преступления. Он попал на камеру видеонаблюдения.