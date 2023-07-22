В Барнауле задержали грабителя, укравшего мороженое, шоколадки, торт и колбасу

Полиция возбудила уголовное дело о грабеже Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле задержали грабителя, укравшего продукты из магазина. Об этом сообщили в региональном МВД.

Инцидент произошел в круглосуточном сетевом магазине в ночное время. Прямо в присутствии продавца мужчина пытался утащить торт, две шоколадки, два мороженого, персик и две палки колбасы

- Почему все было в двойном размере, он не рассказал, - отмечают в МВД.

Сотрудники магазина, заметив вора, скрутили его и передали прибывшему на их вызов наряду патрульно-постовой службы.

Как выяснилось при разбирательстве, мужчина уже был не раз судим за кражу. На этот раз против него возбудили уголовное дело о грабеже.