В Барнауле восстановили движение по улице Аванесова

Пока что движение транспорта на четной стороне улицы Аванесова открыто по одной полос Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле на улице Аванесова открыли движение транспорта по прежней схеме. Об этом сообщили в администрации Барнаула.

- Специалисты Барнаульского водоканала устранили нештатную ситуацию в районе дома 108 по улице Аванесова, а также провели работы по восстановлению дорожного покрытия, - рассказали в мэрии.

Ранее на этом месте провалился асфальт. В администрации города отмечает, что пока что движение транспорта на четной стороне улицы Аванесова открыто по одной полосе, вторую полосу откроют после завершения регламентных работ. На нечетной стороне улицы движение транспорта возобновлено в прежнем режиме.