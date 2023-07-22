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НовостиОбщество22 июля 2023 4:06

В барнаульском поселке Ягодное начались работы по установке уличного освещения

Протяженности линии освещения составит более 300 метров
Вера Березовская
Срок окончания установки – середина сентября 2023 года

Срок окончания установки – середина сентября 2023 года

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В барнаульском поселке Ягодное начались работы по установке уличного освещения. Об этом сообщает городская администрация.

Линия освещения протяженностью более 300 метров появится по переулку Привокзальному от улицы Центральной до дома №8. После окончания работ её присоединят к уже существующей линии наружного освещения.

Срок окончания установки – середина сентября 2023 года. Работы проводят в рамках краевого проекта поддержки местных инициатив.