Срок окончания установки – середина сентября 2023 года Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В барнаульском поселке Ягодное начались работы по установке уличного освещения. Об этом сообщает городская администрация.

Линия освещения протяженностью более 300 метров появится по переулку Привокзальному от улицы Центральной до дома №8. После окончания работ её присоединят к уже существующей линии наружного освещения.

Срок окончания установки – середина сентября 2023 года. Работы проводят в рамках краевого проекта поддержки местных инициатив.