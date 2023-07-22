Штормпрогноз действует в Алтайском крае 22 июля

Почти во всех районах пройдут дожди Фото: Олег УКЛАДОВ

22 июля из-за непогоды, жары и высокой пожароопасности в Алтайском крае действует штормовое предупреждение. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В целом по региону дневная температура воздуха составит от +25 до +30 градусов. По северу местами будет холоднее - около +19…+24. В большинстве районов пройдут кратковременные, местами сильные дожди, грозы, град. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с, при грозах порывы 25-28 м/с.

В Барнауле днем столбик термометра покажет от +22 до +24 градусов. Ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы до 17 м/с.