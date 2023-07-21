Министр здравоохранения России оценил темпы развития медицины на Алтае

Визит Михаила Мурашко в Алтайский край Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Глава Минздрава России Михаил Мурашко в эти дни находится с рабочим визитом в Алтайском крае, где он уже успел провести несколько встреч и оценил темпы развития региональной медицины.

В частности, он побывал в новом корпусе барнаульской поликлиники №14, где уже завершаются работы и скоро начнут принимать пациентов. Кстати, строительство в том числе проходило при поддержке федерального правительства в рамках национального проекта «Здравоохранение».

– Долгожданную поликлинику планируем запустить в этом году. Строительство началось еще в 2020 году, из-за пандемии его приходилось ненадолго останавливать. А из-за роста цен и на оборудование, и на стройматериалы — пришлось корректировать смету, она превысила 1,5 миллиарда рублей. Теперь все практически готово, – сообщил губернатор Виктор Томенко.

Помимо этого Мурашко побывал в детской поликлинике №9. Там он пообщался с родителями детей, которые проходят реабилитацию после травм и лечения сложных заболеваний. Также глава минздрава побывал еще в ряде других учреждений здравоохранения.

Виктор Томенко в свою очередь рассказал о мерах поддержки алтайских врачей.

– Чтобы поддерживать наших медиков, мы постоянно работаем над расширением мер поддержки. Это и доплаты тем, кто занимается лечением социально значимых заболеваний, и повышенные стипендии, и выплаты медикам, которые переезжают на работу в села, – сообщил губернатор.

В общей сложности на период 2022-2024 заложено полтора миллиарда рублей.

– Безусловно, это нам позволило остановить тот отток кадров, который у нас наметился в предыдущие буквально четыре года, он продолжал существовать, особенно в ковидные времена, сегодня у нас эта ситуация стабилизирована, задача ставится такая, чтобы дефицит и врачей, и средних медицинских работников нам постепенно преодолевать, понятно, что быстро это не будет, - отметил Томенко.

Сейчас, по его словам, главная задача – борьба с последствиями оптимизации.