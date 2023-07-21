Виртуальный «Марк из Швейцарии» обманул жительницу Новоалтайска на 1,2 млн рублей

Женщина сама предложила "Марку" помощь Фото: Анна СЕМИНА

67-летняя учительница из Новоалтайска стала жертвой мошенника, представившегося Марком из Швейцарии.

Женщина рассказала полицейским, что в июне в мессенджер ей написал некий Марк.

– Они стали общаться по переписке. Новый знакомый рассказал, что его бросила жена, и он с детьми живет один, - раскрывают детали дела в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Вызвав чувство сострадания у новой знакомой, «Марк» решил пожаловаться еще и на финансовые трудности, и тогда потерпевшая стала ему помогать.

– Она переводила деньги в биткоины и отправляла незнакомцу на электронный кошелек. Виртуальный знакомый обещал, что как только будет возможность, он обязательно приедет в Барнаул и вернет ей все деньги, - добавляют в полиции.

Всего учительница успела перевести 1 250 000 рублей. Однако вскоре «Марк» заявил, что ничего не должен сибирячке и вообще перестал отвечать.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере».