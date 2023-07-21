Из-за мощного пятничного ливня в Барнауле снова затопило улицу Попова

Последствия ливня на улице Повова. Скриншот видео со страницы vk.com/incident22

В пятницу днем, 21 июля, в Барнауле прошел сильный дождь с грозой и градом, в результате которого вновь затопило улицу Попова.

– Из-за мощного ливня в Барнауле дорожные бригады МБУ «Автодорстрой» во всех районах города организовали выезды для мониторинга проблемных участков ливневой канализации, - сообщают в пресс-службе администрации города.

На проблемных участках дежурит дорожная служба. Специалисты работают над ускоренным пропуском дождевой воды. Известно, что проблемы возникли не только на улице Попова, но и на пересечении Северо-Западной и Гущина, а также со Смирнова, на Молодежной-Ядринцева. Также дорожников отправили на Советскую Армию, Телефонную Малахова и т.д.

Если потребуется, решетки ливневок будут очищать для прохождения воды.