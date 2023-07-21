На улице Веры Кащеевой продлили ограничение проезда

Место проведения работ. Скриншот карты 2Гис

В Барнауле на улице Веры Кащеевой продлили срок перекрытия проезжей части.

Речь идет об отрезке от здания №19 до №23а.

– Это связано с аварией на параллельной теплосети и затоплением места, где в настоящее время ведутся ремонтные работы. Движение будет открыто в 6.00 22 августа, - сообщили в мэрии.

Автомобилистам придется искать пути объезда. Кроме того, как ранее сообщала «Комсомолка», ограничения ввели и на улице Аванесова. Там провалился асфальт. Движение организовано по временной схеме.