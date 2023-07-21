Части барнаульцам возвращают горячую воду

Досрочно воду получат больше двух тысяч человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Уже сегодня, 21 июля, часть жителей центра Барнаула получат горячую воду, а это больше двух тысяч человек.

– Жители 21 многоквартирного дома уже могут пользоваться горячей водой. Сети здесь проверены, а дефекты, влияющие на подачу ГВС, устранены, - поясняют в СГК.

В частности, воду вернули потребителям в домах на улице Димитрова, 83, 79, 81, 85а, на проспекте Социалистическом, 76, 68, 70, 78, 66, 64, 76а, 76б, на Песчаной, 74а, 76, 74, на проспекте Ленина, 47, 51а, 45а, 47а, 49, 45б, а также на Чкалова, 70, Кирова, 75 и Папанинцев, 76.

Если в вашем доме горячая вода так и не появилась, то следует обратиться в управляющую компанию.