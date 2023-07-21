На улице Аванесова в Барнауле провалился асфальт

Место провала Фото: пресс-службы администрации Барнаула

21 июля в Барнауле на улице Аванесова произошел провал асфальта на проезжей части.

– Сегодня в районе 10 часов утра произошел провал асфальта на проезжей части по улице Аванесова в районе дома 112, - сообщают в мэрии. – Причина инцидента устанавливается.

Сейчас движение на участке перекрыто. Можно проехать только по одной полосе, но автомобилистам надо готовиться к возможным пробкам. Уже сейчас на участке отмечается затор.

На месте провала работают дорожные службы, водоканал, полиция и присутствуют сотрудники администрации района. Водителей призывают на время ликвидации последствий провала временно выбирать пути объезда.