Министр здравоохранения РФ прилетел на Алтай

Министр здравоохранения во время визита в Алтайском крае. Фото: ТГ-канал В. Томенко

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прилетел с рабочим визитом в Алтайский край. У него запланировано несколько встреч, в том числе с губернатором.

– У нас самая большая сеть медучреждений в Сибири, расходы на нее — очень серьезные. Поэтому мы всегда в постоянном рабочем контакте с Минздравом РФ. Важно, что наши проекты решают проблемы, возникающие на уровне федерального уровня, - отметил Виктор Томенко сегодня в своем телеграм-канале.

Причем работа по расширению сети продолжается: ведется строительство и ремонт больниц, вводятся дополнительные меры для привлечения и поддержки медиков. Сегодня, к слову, делегация побывала в новом корпусе поликлиники №14 в Барнауле. Работы на объекте уже подходят к концу.

– Долгожданная поликлиника воспроизводится в этом году. Строительство началось еще в 2020 году, из-за пандемии его ненадолго остановили. А из-за роста цен и на оборудование, и на стройматериалы — пришлось скорректировать смету, она превысила 1,5 миллиарда рублей, - добавляет губернатор.

В новой поликлинике разместится полноценная диагностическая база, так что ряд вопросов можно будет решить уже на месте. Кроме того будет травмпункт, дневной стационар, кабинеты неотложной помощи и ряд узких специалистов.