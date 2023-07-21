Более 200 деревьев высадят на Алтае благодаря участникам забега «Прочный сплав»

На старт спортивного марафона вышли более 200 жителей Заринска и Алтайского края Фото: из архива компании

В его организации принял участие благотворительный фонд «Милосердие» - социальный партнер Группы НЛМК.

Видео с мероприятия по ссылке.

Фоторепортаж по ссылке.

На старт спортивного марафона вышли более 200 жителей Заринска и Алтайского края. Участвовали в забеге и спортсмены Алтай-Кокса. Участники старше 15 лет бежали дистанции в 3, 6 и 9 км, а дети от 7 до 14 лет - 400 и 800 метров. Каждый участник получил памятную медаль и стартовый пакет с фирменной кепкой, нагрудным номером и чипом индивидуального хронометража.

- Мы второй год проводим в Липецке открытый забег «Прочный сплав» и на этот раз еще добавили новую площадку - Алтайский край, - отметила исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Шафоростова. - Жители с большим энтузиазмом встретили наш спортивный праздник, многие приходили семьями.

Боролись за первенство и общий призовой фонд в 150 тысяч рублей спортсмены в индивидуальном и личном зачете. Команде-победителю из Заринска вручили сертификат на 100 тысяч рублей. С его помощью можно будет приобрести спортивные товары.

Каждый участник, вне зависимости от результата, внес свой вклад в озеленение Заринска. Организаторы высадят в городе количество деревьев, которое равно числу участников забега.