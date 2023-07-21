ГУ МВД: на Алтае один из лучших показателей в стране по расследованию убийств

В крае установлено местонахождение 426 преступников, скрывшихся от следствия и суда Фото: Олег УКЛАДОВ

В ГУ МВД России по Алтайскому краю подвели итоги деятельности за первое полугодие 2023 года.

Как сообщил начальник управления Андрей Подолян, в Алтайском крае один из лучших показателей в стране по расследованию убийств и фактов причинения тяжкого вреда здоровью. Проделан значительный объем розыскной работы. Установлено местонахождение 426 преступников, скрывшихся от следствия и суда, более полутора тысяч пропавших без вести граждан, в том числе 480 несовершеннолетних.

Было выявлено 490 преступлений в сфере экономики, из которых три четверти - тяжкие и особо тяжкие составы, каждое третье совершено в крупном и особо крупном размерах.

- Сотрудниками полиции выявлено без малого две тысячи наркопреступлений, по результатам расследования которых к уголовной ответственности привлечено 834 лица. Из незаконного оборота изъято 117 килограммов наркотических средств, в том числе более 20,5 килограммов – синтетического происхождения. Пресечена деятельность двух нарколабораторий в Барнауле и Рубцовске, где производились синтетические наркотики, а также десять наркопритонов. Задокументировано десять преступлений, связанных с контрабандой наркотиков и сильнодействующих веществ, - рассказал Андрей Подолян.

Большое внимание уделяется противодействию преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Следствием наращивания усилий в данном направлении стало увеличение количества раскрытых уголовно наказуемых деяний данной категории практически на 60%, вина в их совершении доказана 1241 лицу.

Кстати, показатель раскрываемости убийств и покушений на убийство в целом в России достиг исторического максимума.

- Раскрываемость составила 99%. Сегодня в нашей стране раскрывается более 90% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев. Повысилась раскрываемость грабежей, краж, ряда других составов, - сообщили в МВД России.

Меньше стало преступлений против собственности, деяний, совершенных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и так далее.

Преступлений прошлых лет в январе-июне 2023 года раскрыто на 5,4% больше, чем за 6 месяцев 2022 года. При этом 27,7% из них составляют тяжкие и особо тяжкие составы. Количество уголовно наказуемых деяний, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, уменьшилось на 7,7%. На 8,6% сократилось количество криминальных посягательств, жертвами которых стали дети.

По сравнению с январем-июнем 2022 года сотрудниками органов внутренних дел выявлено и пресечено на 11,2% больше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе на 12,5% больше – связанных с их производством и на 19,6% – со сбытом. По оконченным производством уголовным делам из незаконного оборота полицейскими изъято свыше 12,5 тонны наркотических средств и психотропных веществ.

- Планомерное повышение общего уровня защищенности граждан отмечается на протяжении последних 10 лет. За это время массив регистрируемой преступности в Российской Федерации снизился на 10,9%, посягательств против личности – более чем на треть. Убийств и покушений на убийство стало меньше на 38,3%. В два раза меньше зарегистрировано фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.