Барнаульцы восхитились розовым небом

Розовый закат над Барнаулом Фото: Марина КОЧНЕВА

В четверг вечером, 20 июля, небо над Барнаулом окрасилось в неповторимый розовый цвет.

Жители краевой столицы стали делиться красочными снимками в социальных сетях и пересылали друг другу. Этим летом природа подкидывает все новые и новые поводы для умиления. Напомним, буквально недавно горожане уже восторгались розовым закатом. А накануне он еще менял оттенки от синего грозового, медленно переходя в сиреневый, а затем стал нежно розовым. С некоторых ракурсов даже была видна радуга.

Розовый закат над Барнаулом Фото: Анна СЕМИНА

Кстати, с июля начинаются метеорные потоки или, проще говоря, звездопады: с 3 июля по 15 августа можно наблюдать поток Каприкорниды, Дельта-Аквариды видна с 12 июля по 19 августа, и самый обильный – Персеиды начинается с 17 июля и продлится до 26 августа. Так что это еще один повод взглянуть на небо, но теперь ночное.