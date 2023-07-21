В Рубцовске поймали дилера с крупной партией наркотиков

У задержанного нашли 567 граммов наркотиков
Фото: Анна СЕМИНА
Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков задержали в Рубцовске уроженца ближнего зарубежья с крупной партией наркотиков.
Изначально в отдел поступила информация о том, что 56-летний иностранец может быть причастен к распространению героина.
– При проверке сведения подтвердились. По месту проживания злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли 74 полимерных свертка с героином (по заключению экспертизы) массой чуть более 567 граммов, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Наркотики у него нашли под кухонной раковиной.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.