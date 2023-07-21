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НовостиПроисшествия21 июля 2023 3:34

В Рубцовске поймали дилера с крупной партией наркотиков

Его заключили под стражу
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
У задержанного нашли 567 граммов наркотиков

У задержанного нашли 567 граммов наркотиков

Фото: Анна СЕМИНА

Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков задержали в Рубцовске уроженца ближнего зарубежья с крупной партией наркотиков.

Изначально в отдел поступила информация о том, что 56-летний иностранец может быть причастен к распространению героина.

– При проверке сведения подтвердились. По месту проживания злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли 74 полимерных свертка с героином (по заключению экспертизы) массой чуть более 567 граммов, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Наркотики у него нашли под кухонной раковиной.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.