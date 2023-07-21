Полиция Барнаула проводит проверку по факту избиения посетительницы клуба

Девушка получила серьезную травму головы Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Полиция Барнаула начала проверку по заявлению жительницы Белгородской области, которую в клубе по голове ударили стеклянной бутылкой.

Заявление поступило от 20-летней девушки. Она сообщила, что отдыхала в одном из развлекательных заведений города и там к ней начал приставать неизвестный мужчина и предлагать интимные услуги. После того, как ему отказали, он сходил до своего столика за стеклянной бутылкой, вернулся и ударил ею пострадавшую по голове.

– На место происшествия выезжал наряд патрульно-постовой службы полиции, который доставил участника инцидента, мужчину 1996 года рождения, в отдел полиции для разбирательства. Он был опрошен, - отчитываются в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данному факту проводится проверка. Назначена судмедэкспертиза, которая должна установить степень тяжести вреда, причиненного потерпевшей.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.